ಗಡಿ ವಿವಾದ ಮರೆತು ಒಂದಾದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು: ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾದ ರೈತ ಹೋರಾಟ, ಅ.12ರ ಸಭೆಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ
ಕರ್ನಾಟಕ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇದ್ದರೂ ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಗಣ್ಯ. ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ - ಶಿವರಾಜ್ ಎಂ ನೇಸರಗಿ
Published : October 8, 2026 at 12:34 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಭಾಷೆ, ಜಲ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸದಾ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ರೈತರ ಬೃಹತ್ ಆಂದೋಲನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿವೆ. ಇದು ರೈತ ಹೋರಾಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಈ ಬಂಡಾಯ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ತಿಂಗಳ 12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ (MSP) ಸಕ್ಕರೆ ದರ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದೆವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖ್ಯಾತ ಹೋರಾಟಗಾರ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ, 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಸೇರಿ ತಡೆದು, ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 29ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರೈತರ ಶಕ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇವಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದನೆ ಭಾರತದ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ. ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 990 ರಿಂದ 1045 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ (LMT) ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಬ್ಬಿನ ಕಣಜವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದಾಜು 630 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇದೆ.
ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಆದಾಯ: ಕಬ್ಬು ಕೇವಲ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಮೊಲಾಸಿಸ್ (ಕಾಕಂಬಿ) ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 25,000 ದಿಂದ 35,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಎಪ್ರಿಲ್-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್) ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22,191 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆದಾಯವನ್ನು 45,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ದರ (ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ): ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು (FRP) 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,550 ರೂ. (355 ರೂ./ಕ್ವಿಂಟಾಲ್) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಬೆಲೆ' (SAP) ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,000 ರೂ. ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 4,000 ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ರೈತರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ SAP ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಘೋಷಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಅಂದಾಜು 2,500 ರಿಂದ 2,800 ರೂ. (BRL 149-168) ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ CONSECANA ಎಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ (Revenue Sharing Model) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಅಂತಿಮ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.60-70 ರಷ್ಟು ನೇರ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟನ್ಗೆಸುಮಾರು 3,300 ರೂ. ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ 70:30 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ (ರೈತರು:ಕಾರ್ಖಾನೆ) ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಭಾವದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಕೇವಲ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೂಲವಾಗಿರದೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಇಂಧನದ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇವಲ ಎಂಎಸ್ಪಿ (MSP) ದರವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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