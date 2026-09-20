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2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಂ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ: ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್

ಜಾಗತಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ವಾಂಟಂ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

Minister Ajay Dharam Singh
ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2026 at 6:28 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ‘ಕ್ವಾಂಟಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮ್ಮಿಟ್’ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ವಾಂಟಂ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ QNu Labsನ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ QShield 2.0 ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ನೀತಿನಿರ್ಧಾರಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 2027ರ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಕೇವಲ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿರಬಾರದು. ಸಂಶೋಧನೆ, ಉದ್ಯಮ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ವಾಂಟಂ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ QNu Labsಗೆ ಸಚಿವರು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಂಶೋಧನೆ, ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು, ಪ್ರತಿಭೆ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಒಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಿಟಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ನೈಜ ಬಳಕೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಕ್ವಾಂಟಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು QNu Labs ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2035ರ ವೇಳೆಗೆ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಂ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ವಾಂಟಂ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು, ನುರಿತ ಪ್ರತಿಭೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳು — ಇವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಬೇಕು. ಕ್ವಾಂಟಂ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

QNu Labs ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಧರಂ ಸಿಂಗ್​, ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವದೇಶಿ DeepTech ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.

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BENGALURU
ಕ್ವಾಂಟಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಿಟ್
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ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಧರಂ ಸಿಂಗ್
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