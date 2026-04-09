ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಕೊಟ್ಟೂರು ಕಾಲೇಜಿನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು 598 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಟಾಪರ್ಸ್
ಈ ಬಾರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಇಂದು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 9, 2026 at 4:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ಬಾರಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ (2nd PUC) ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 84% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಇಂದು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಬ್ಬರು ತಲಾ 598 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟ್ರೀಮ್ವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ:
- ಸೈನ್ಸ್: ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣ, 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
- ಕಾಮರ್ಸ್: ಸರಾಸರಿ 80% ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ.
- ಕಲಾ ವಿಭಾಗ: 75% ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಧನೆ:
- ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಟಾಪರ್ಸ್:
- ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 598/600 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
- ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600/600 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಾಪರ್
- ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 598/600 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಾಧನೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಅಂಕಗಳ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ತೇರ್ಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.
ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಇಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ: ಈ ಬಾರಿಯೂ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂದು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 598 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅರ್ಚನಾ ಡಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು.
ಇವರು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಇಂದು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಚನಾ ಡಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಲಾ 598 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮೊದಲ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಾಧಕಿಯರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 580/600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಇಂದು ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಯವರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.