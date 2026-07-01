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ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ: ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ

ಕರ್ಜಗಿ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ರೈತರಲ್ಲಿದೆ.

KARA HUNNIME FESTIVAL CELEBRATING FOR THREE DAYS IN HAVERI
ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 10:46 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಂತರ ಬರುವ ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶತ-ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಹೂನ್ನುಗ್ಗಿ, ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ರೈತರು ಒಡನಾಡಿ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊನ್ನು ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಎರಡನೇಯ ದಿನ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಬಂಡಿ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ (ETV Bharat)

ಎರಡು ಬಂಡಿ 14 ವೀರಗಾರರು: ಈ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಬಂಡಿಗೆ ಏಳು ವೀರಗಾರರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀರಗಾರರ ಮನೆತನಗಳಿವೆ. ಆ ಮನೆತನದ ಪುರುಷರನ್ನು ವೀರಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರನ್ನು ಆರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಆಚರಣೆ ನಂತರ ಉಪವಾಸ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ದಿನ ಈ ವೀರಗಾರರು ಕಠಿಣ ವೃತ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವೀರಗಾರರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತದ ಕೋಲು, ತಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರುಮಾಲು ಹಾಕಿ, ವೀರಗಾರರ ಮೈಗಳಿಗೆ ಗಂಧದ ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುಮಾಲಿಗೆ ಕೇದಿಗೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೀರಗಾರರು ಬಂಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಘಡವಾದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದೇ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆದೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ವೀರಗಾರರು ಉಪವಾಸ ವೃತ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವೀರಗಾರರು ಎಷ್ಟು ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಈ ದಿನಗಳಂದು ಮಳೆಯಾದರೆ, ವೀರಗಾರರು ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಮುಖವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನವವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುವ ಕರ್ಜಗಿ: ಈ ದಿನಗಳಂದು ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇಯ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಇಂದು ಸುಮಾರು 104 ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಂಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ಜಗಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು.

ಈ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ಜಗಿ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ದೂರ ಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಸಹ ಈ ದಿನಗಳಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬದಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ತರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಹ ಈ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೃಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭಟ್ಟರು ಹೂರಣ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹೂರಣ ತಿನ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಟ್ಟಳೆ: ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಯ ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತಸ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ
HAVERI
ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ
KARJAGI KARA HUNNIME FESTIVAL
KARA HUNNIME

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