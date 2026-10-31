ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ: ನಾಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ಡಿಕೆಯಿಂದ HMT ಕನ್ನಡಿಗ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ
HDK LAUNCH Kannadiga Watches: ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 10:04 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಬೆಂಗಳೂರು: ಹರಿದು ಹಂಚಿಹೋಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಾಡಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಬಂದು ಒಂದಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ದನಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ HMT ಕನ್ನಡಿಗ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಒಂದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಾಗುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದ್ವನಿಯಾಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಾಗುವ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸಚಿವರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
25 ಸಂಘಟನೆಗಳ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಚ್ ಡಿಕೆ, ಕೆಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ನನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ hmt ಕನ್ನಡಿಗ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳ ನಾಳೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ವೈಭವ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. hmt ಕನ್ನಡಿಗ ವಾಚುಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
hmt ಕನ್ನಡಿಗ ಹೆಸರಿನ ನೂತನ ಸರಣಿ ಕೈ ಗಡಿಯಾರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಕಂಪನಿಯು 'hmt ಕನ್ನಡಿಗ' ಎನ್ನುವ ನೂತನ ಸರಣಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೈ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ 71ನೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾದರೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸರಣಿಯ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಸಮಯಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರಣಿ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚೈನು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ (ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್) ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ₹3,500 ರಿಂದ ₹3,600 ಇರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರೇಡಿಯಮ್ ಹೊಳಪು ಇರುವಂತಹ ಈ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಲ್ಟ್ ಗಡಿಯಾರಗಳಿಗೆ ಇಟಲಿಯ ಅಪ್ಪಟ ಚರ್ಮದ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬೆಲ್ಟಿನ ಬೆಲೆಯೇ ₹450 ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳ ಕಲರವ ಒಂದಡೆಯಾದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನರಂಜಿಸಲು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದಲೇ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡುನುಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾನು ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಗಡಿಯಾರಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ. ಈ ಗಡಿಯಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯುವಜನರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ವಾಚುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅವಿರತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವನಾಗಿ ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
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