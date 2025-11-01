ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು
ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾಡಹಬ್ಬದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.
Published : November 1, 2025 at 8:12 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾದರೆ, ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾನೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ಝಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟಗಳ ಹಾರಾಟ ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹೌದು, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದತ್ತ ಧಾವಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಇಡೀ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತವು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಲಕ ಲಕ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದ ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು.
ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟೇವು- ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಡೆವು: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿಡಿ ಮದ್ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಡಿದ ಸಿಡಿ ಮದ್ದುಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಚ್ಛ ಕಂಠದಿಂದ ನೆರೆದಿದ್ದ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಯಾರಪ್ಪಂದ ಏನೈತಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದೈತಿ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟೇವು - ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಡೆವು ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ: ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು - ಹಳದಿ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಜನರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕದಲಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು. ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಜಮಖಂಡಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಮೂಶನ್ನವರ ಎಂಬವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಭಿಮಾನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ'' ಎಂದರು.
ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು.: ''ಕೇವಲ ನವೆಂಬರ್ 1ರ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಖುಷಿ ಇರಬಾರದು. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾದರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ'' ಅಮೋಘ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ದಂಪತಿ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶನಿವಾರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕರಾಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ನೇರ ಹೊಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
