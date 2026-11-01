ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ: ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ಬಾವುಟಗಳ ಹಾರಾಟ, ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಜಯಘೋಷಗಳು!
Kannada Rajyotsava in Belagavi: ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಸಂಭ್ರಮ; ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಜಯಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 7:44 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾದರೆ, ಗಡಿನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಹೃದಯಭಾಗವಾದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ, ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ ಬಾವುಟಗಳ ಹಾರಾಟ, ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಕನ್ನಡದ ಜಯಘೋಷಗಳು... ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಕನ್ನಡಮಯಗೊಳಿಸಿತು.
ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ನಗರದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದತ್ತ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಗಮನ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತು. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಸ್ರ, ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಉತ್ಸಾಹ, ಒಂದೇ ಸಂಭ್ರಮ, ಒಂದೇ ಘೋಷಣೆ, ಒಂದೇ ಅಭಿಮಾನ, ಅದುವೇ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ.
ಸರಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಸದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ವೈಯ್ಯಾರ, ಯುವ ಸಮೂಹದ ಕೇಕೆ-ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಡ್ರೋನ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಚ್ಛಕಂಠದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದರು. 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ', 'ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ', 'ಯಾರಪ್ಪಂದ ಏನೈತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದೈತಿ', 'ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟೇವು, ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಡೆವು' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದ ಯುವಕರು ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಭಾಗಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಾಡಾಭಿಮಾನ ಮೆರೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ., ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರಾದ ದೀಪಕ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ, ಮಹಾದೇವ ತಳವಾರ, ವಾಜೀದ್ ಹಿರೇಕೊಡಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರು ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು: ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಗಳು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ತಂದವು. ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ ಅವರ 'ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು', ಡಾ. ಪುನೀತರಾಜಕುಮಾರ ಅವರ 'ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ' ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 'ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ' ಹಾಡು ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಪಡೆ, ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಲ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಜನರು ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕದಲದೆ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಗೀತಾ ದಯನ್ನವರ, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ 71ನೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವಯೋವೃದ್ಧವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದಿವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರಾತ್ರಿಯೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಬಳಿಕ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೆನ್-ಜೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ವಿಜಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ತೇರನ್ನು ಎಳೆದು, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ" ಎಂದರು.
"ನಮ್ಮೂರು ಕಾರವಾರ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್, ಅಭಿಮಾನ ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದರೂ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿ ಅಂತಾ" ಯುವತಿ ಖುಷಿ ಲೋಹಾನಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವಕ ಸಮರ್ಥ ಗುರವ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಸರಾ ನೋಡಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನೋಡಲು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಜನಜನಿತ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಜಮಖಂಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯೇ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಂ.1ಕ್ಕೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಅದ್ಧೂರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲ, ಗಲಾಟೆ ನಡಯದೇ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು.
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