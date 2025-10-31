ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎ ಪುಟ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಾಂತಿ, ಬಿಳಿ ಟೀಶರ್ಟ್ ಅಭಿಯಾನ
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸುವ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಭಿಯಾನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿಗೆ ತುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೀಗಿದೆ..
Published : October 31, 2025 at 7:02 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎ ಪುಟ ತಂಡದ "ಸೋತ್ರು ಗೆದ್ರು ಆರ್ ಸಿಬಿ ಬಿಡಾಂಗಿಲ್ಲಾ, ಜೀವಾ ಹೋದ್ರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕೊಡಾಂಗಿಲ್ಲ" ಬರಹದ ಟೀಶರ್ಟ್ ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪುಟ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಒಂದೆಡೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಂಇಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಎಂಇಎಸ್ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಎಂಇಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎ ಪುಟದಿಂದ ಬಿಳಿ ಟೀಶರ್ಟ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಹದ ಟೀಶರ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕಿರಣ ಮಾಳನ್ನವರ, ಸೌರಭ ಪಾಟೀಲ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಳವಾರ, ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ, ಅಕ್ಷಯ ಮಾಸ್ತಮರಡಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2015ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎ ಪೇಜ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಜಲಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಎದುರಾದಾಗ, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಆದಾಗ ಈ ಪುಟ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಖವಾಣಿ ಆಗಿದ್ದು, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎ ಪುಟ ಅಡ್ಮಿನ್ ಹೇಳುವುದೇನು? ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎ ಪುಟದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕಿರಣ ಮಾಳನ್ನವರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುವಾಗ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಒಂದು ಪೇಜ್ ತೆರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆವು. 2015ರಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಂಇಎಸ್ ನವರ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಟೀಶರ್ಟ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದೆವು. 2018ರಲ್ಲಿ "ಯಾರಪ್ಪಂದ ಏನೈತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದೈತಿ" ಘೋಷವಾಕ್ಯದ ಟೀಶರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ 2019ರಲ್ಲಿ "ಏನ್ ಮಾಡಕೊತಿ ಮಾಡಕೊ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದೈತಿ ಬರಕೋ" ಬರಹದ ಟೀಶರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.
ಅದಾದ ಬಳಿಕ 2020, 2021ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಟೀಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 2022ರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ದಿ. ಡಾ. ಪುನೀತರಾಜಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಗ "ಅಪ್ಪು ಗತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂದೆಂದೂ ಕನ್ನಡಿಗ ಸ್ವತ್ತು" ಟೀಶರ್ಟ್ ಗಳು ಅಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. 2023ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಪಥೇಶ್ವರ ಇಮ್ಮಡಿಪುಲಿಕೇಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. "ಲೇ ಬರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಳಾಕ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಾಳ ಖಡಕ್" ಲೈನ್ ನೇರವಾಗಿ ಎಂಇಎಸ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಧಿಕೃತ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ: ಇನ್ನು, 2024ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ 200ನೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. "ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ ತಪ್ಪ" ಬರಹ ಅಂದಿನ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ತೆರೆದಿಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ "ಸೋತ್ರು ಗೆದ್ರು ಆರ್ ಸಿಬಿ ಬಿಡಾಂಗಿಲ್ಲಾ, ಜೀವಾ ಹೋದ್ರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕೊಡಾಂಗಿಲ್ಲ" ಅಂತಾ ಬರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರಿ ವೀರರಾಣಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಾಲುಗಳು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಧಿಕೃತ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿರಣ ಮಾಳನ್ನವರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.