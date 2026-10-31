ದಾವಣಗೆರೆ: 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಎಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇವರು ಬಡವರ ಡಾಕ್ಟರ್
Rajyotsava Award: 87 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಬಡ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಎಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 1:07 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಡವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್. ಎಂ. ಎಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಮಧ್ಯಮ, ಬಡ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯದೇ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಈ ವೈದ್ಯ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಫೀಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡಲು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ರೋಗಿಗೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಿಂದ 10-20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದು ಇಂದಿಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು ರೋಗಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯರು.
ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನ ಸೇವೆ!: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು, 1969ರಿಂದ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 87 ವರ್ಷವಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಡಾ. ಎಲಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಂತರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಹೆಚ್ಒಡಿ ಎಂಬ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
10, 20 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಫೀಸ್: ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡಾ. ಎಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲದ ಇವರು ರೋಗಿಗಳು ನೀಡುವ 10, 20 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ರೋಗಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಹರಿಹರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಎಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ ಡಾ. ಎಲಿ: ಡಾ. ಎಸ್.ಎಂ. ಎಲಿ ಅವರು ಜನರಲ್ ಫಿಸೀಶಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅರಸಿ ಇವರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಷ್ಟ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೋಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೆದುಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರು ಎಲ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅರಸಿ ಬರುವುದು ವಿಶೇಷ.
"ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ತನಕ ಬಡವರ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ನನಗಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ.
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