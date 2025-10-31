ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಪಿ.ಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಗರಿ: ನೂರಾರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಯಕ್ಷಗುರು
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತ ಕೆ.ಪಿ. ಹೆಗಡೆ ಅವರು ತಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೆಂದಗಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
Published : October 31, 2025 at 9:02 AM IST
ಶಿರಸಿ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಪಿ. ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ.
ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಹಸ್ರಾರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದವರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ (ಕೆ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ). ಹರಕೆಯಾಟವಾಗಲಿ, ಮೇಳದ ಆಟವಾಗಲಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರಲಿ ತಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೆಂದಗಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪಿ. ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
1959ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಳಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೆಪಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಮಾರ್ವಿ ಶೈಲಿಯ ಮಹೋನ್ನತ ಭಾಗವತ ಪಾಚಾರ್ಯ ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪೂರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಕೆಪಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಸೋದರಮಾವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಘಮಲು ಇತ್ತು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂರು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತೋಟ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ಟರು ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಕೆಯ ಪೂರ್ವ ರಂಗ ಕಲಿಯಲು ನಡೆದುಹೋಗಿ ಕಲಿತು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸೆಳೆತವೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪೂರರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು, ದ್ರೋಣರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಸಿದಂತೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಕೆ.ಪಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತೆ ನೂರಾರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಕೆ ಕಲಿತು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಕೀಚನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಂದು ಇವರು ಹಾಡಿದ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಬಣ್ಣದ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರೇ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಗದರಿದಂತೆ ಅದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಒಳಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಅವರ ಕೀಚಕನಿಗೆ ಪದ್ಯ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಅಂದು ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಅವರು ವ್ಹಾ ಎಂಥಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದರಂತೆ. ಬೈಸಿಕೊಂಡ ಕಲಾವಿದನಿಂದಲೇ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವ ಕೆಪಿ ಅವರದ್ದು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೆಪಿ ಅವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಭಾಗವತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಎಂದರೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.
ಹಲವು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ: ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಕಲಿಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತ ಇದ್ದ ಕೆಪಿ ಅವರು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೇಳ ಕೋಟ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಪೆರ್ಡೂರು, ಮೂಲ್ಕಿ, ಶಿರಸಿ ಮೇಳ, ಮಂದಾರ್ತಿ ಮೇಳ, ಕುಮಟಾ ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕರ ಮೇಳ, ಕಮಲಶಿಲೆ ಮೇಳ, ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೇಳ, ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಲಲಿತಾ, ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿ, ಶಿಷ್ಯರು, ಗುರುಗಳು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಪಿ. ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದರು.
