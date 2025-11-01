ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡ; ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ!
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಜರತ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸುಬಾನಿ ಹೆಸರಿನ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : November 1, 2025 at 9:51 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 10:37 AM IST
ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದರ್ಗಾ ಇದೆ. ಹಜರತ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸುಬಾನಿ ಹೆಸರಿನ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಗಾದ ಹೆಸರನ್ನೂ ಸಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಧ್ಯಮಗಾತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1200 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಸ್ಮಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ದರ್ಗಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅಜ್ಜ, ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ನಮಾಜ್ ಬಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉರ್ದು, ಅರೇಬಿಯಾ ಬದಲು ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು : ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯೋ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತನ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋ ಬಹುತೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂರದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇಕೆ ಬೇಧ ಭಾವ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು.
ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಮೌಲ್ವಿ ನೇಮಕ : ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೂತನ ಮೌಲ್ವಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇರೋರನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಸೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮೌಲ್ವಿ ಮೌಲಾಲ ಚಮನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 250 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಉರ್ದುವನ್ನು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಬಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉರ್ದು ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಕ್ ಇವೆರಡರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂದವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಮುಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ : ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಸಹ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಹಿಂದೂಗಳು ಸೇರಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಚಾಚಿ, ಕಾಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ದೊಡ್ಮನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಹಬ್ಬಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಬಯಾನ್ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
