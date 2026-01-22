ETV Bharat / state

'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್' ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಕುಣಿದ 'ಟಗರು ಪುಟ್ಟಿ'

ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು, ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ರನ್ನರ್​ ಅಪ್' ಆದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ​

ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ETV Bharat)
January 22, 2026

ಪಡುಬಿದ್ರಿ(ಉಡುಪಿ): ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಊರವರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ​ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಹುಟ್ಟೂರು ಉಚ್ಚಿಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಊರವರು ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಜೈ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು.

ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ವೆಲ್​ಕಮ್​ (ETV Bharat)

ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಕ್ಷಿತಾ ಜನರತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಕ್ಷಿತಾ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಕೆಯ ಇಷ್ಟದ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.

ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್​​ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್​ 12ರ ರನ್ನರ್​ ಅಪ್​ ಆಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಶೋನಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಇದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತಿಳಿಯದೆ, ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ತೊಡಕುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಮನಗೆದ್ದರು. ಇವರ ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ (ETV Bharat)

ವಿನ್ನರ್​ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ: ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಶೋ ಜನವರಿ 18 ರವರೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್​ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ಸೀಸನ್​ 11ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಅವರೇ ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್​ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿ ಕರುನಾಡು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಮನಗೆದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್​ ಅವರು 46 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೋಟ್​ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತರಾಗಿ, ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

111 ದಿನಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ಮನೆಗೆ 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6 ಮಂದಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಾವ್ಯ, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಘು, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಧನುಶ್ ಅವರು ಟಾಪ್ 6 ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಧನುಷ್ 5ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್​ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ರಘು ಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಹಾಗೂ 4ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಟಾಪ್​ ಮೂರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಇದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಅವರು 2ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್​ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಸುದೀಪ್​ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಮೂಲಕ ವಿನ್ನರ್​ನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಸೀಸನ್​ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ- ವಿಡಿಯೋ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

