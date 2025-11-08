ETV Bharat / state

ದಾರ್ಶನಿಕರ ಜಯಂತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ದುರ್ದೈವ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಶ್ರೀ

ಇವತ್ತು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕಗುರುಪೀಠದ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

KANAKADASA JAYANTHI
ಕನಕದಾಸರ 538ನೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರ ತತ್ವ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕಗುರುಪೀಠದ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ 538ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ''ಇವನಾರವ, ಇವನಾರವ, ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯಾ... ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯಾ... ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯಾ...'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ''ಕುಲ ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ! ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯನೇನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರಾ!... ಆತ್ಮ ಯಾವ ಕುಲ? ಜೀವ ಯಾವ ಕುಲ? ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕುಲವ ಪೇಳಿರಯ್ಯಾ...'' ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರರ ತತ್ವಗಳು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ದುರ್ದೈವ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕಗುರುಪೀಠದ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಮಾತು (ETV Bharat)

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್​ ಅವರನ್ನು ದಲಿತರಿಗೆ, ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನನ್ನು ಕುಂಬಾರರಿಗೆ, ಕನಕದಾಸರನ್ನು ಕುರುಬರಿಗೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದರಿ. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನನ್ನು ಗಂಗಾಮತಸ್ತರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಅವರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ನಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಕನಕದಾಸರು ಕುರಬರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇಶದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳು. ಇದರ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ದಾರ್ಶನಿಕರ ಜಯಂತಿ ಸಭೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಜಾತಿಯವರನ್ನ ಕರೆಯಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಆ ಜಾತಿಯ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಸೌಹಾರ್ದ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಕೇವಲ ಮೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬಾಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತ ಆಗಲಿದೆ. ಕನಕದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಕನಕದಾಸರು ಯಾವ ಜಾತಿಗೂ ನೋವಾಗುವಂತೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕನಕದಾಸರು ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕರು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಗಿನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ಕನಕದಾಸರ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾದದೂಳಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕನಕ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ಕ್ರಮ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

TAGGED:

KANAKADASA BIRTH ANNIVERSARY
KANAKADASA JAYANTHI IN KAGINELE
ಕನಕದಾಸರ 538ನೇ ಜಯಂತಿ
HAVERI
KANAKADASA JAYANTHI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ: ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆ!

ನೀಟ್​-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಎನ್​​ಬಿಎಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.