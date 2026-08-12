ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಹಿಂಪಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ; ಕಾವೇರಿ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ
ಗುರುವಾರ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಿಂಪಡಿದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : August 12, 2026 at 7:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಕ್ಯಾಮ್ಸ್) ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ರಜೆ ನೀಡುವ ಕರೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಬಂದ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಜೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಕೇವಲ ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಿನಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಾವದಿಂದ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಕೆಲಸಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೋಧನಾ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳು ಗುರುವಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ, ಬಂದ್ ದಿನದಂದು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ರಿಬ್ಬನ್ ಧರಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾಳೆ 5 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಇತಿಹಾಸ, ಕಾವೇರಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅವಲಂಬನೆ, ಅಭಾವ ಉಂಟಾದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ನೈಜ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾವೇರಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಜಕೀಯೇತರವಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಬಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರಜೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್ಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
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