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ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ: ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

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ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 12:35 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ 12 ದಸರಾ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಗಣೇಶನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಗಜಪಡೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲಾ 12 ಆನೆಗಳ ಪಾದ ತೊಳೆದು, ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 21 ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ, ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.

ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ಬಳಿ ಯಾರೂ ಬರಬೇಡಿ.ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಗಜಪಡೆಯ ಶೆಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪಿ ಗಣೇಶನಾದ ಗಜಪಡೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ?: ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಂಬಳ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸತತವಾಗಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 8 ಸಾವಿರ ಜನ ಕುಳಿತು ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಸರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿಎಂಗಳು ದಸರಾಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಏರ್ ಶೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ‌. ಇನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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