ಮೂಡಬಿದಿರೆ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೋಣಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಕೋಣಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 20, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 7:59 PM IST
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-2026ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ 'ಕಂಬಳ'ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆಯ 'ಸೃಷ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರು ಮುಕ್ತ ಒಮ್ಮತದ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳದ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಯಜಮಾನರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರು, ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕೋಣ ಓಡಿಸುವ ಓಟಗಾರರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನಾಡಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೋಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು: ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಮಾತನಾಡಿ, "ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 29 ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಾರಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಂಬಳದ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
- 150 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳಿರುವ ಕಂಬಳವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಣಗಳಿರುವ ಕಂಬಳ ಕೂಟವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 30 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಂಬಳ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.
2026-27ರ ಕಂಬಳ ಋತುವಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಕರಾವಳಿಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಋತು ಮುಂಬರುವ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅದರ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 27 ಕಂಬಳಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ.
- 07/11/2026- ಪಣಪಿಲ
- 14/11/2026 - ಸಾಣೂರು
- 21/11/2026 -ಕೊಡಂಗೆ
- 28/11/2026- ಕಕ್ಕೆಪದವು
- 05/12/2026- ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ
- 06/12/2026- ಬಳ್ಳಮಂಜ
- 12/12/2026- ಬಾರಾಡಿಬೀಡು
- 19/12/2026 -ಮಂಗಳೂರು
- 26/12/2026- ಮುಲ್ಕಿ
- 02/01/2027- ಮಿಯಾರು
- 09/01/2027- ನರಿಂಗಾನ
- 16/01/2027-ಅಡ್ವೆ
- 23/01/2027- ಮೂಡಬಿದ್ರೆ
- 30/01/2027- ಪುತ್ತೂರು
- 06/02/2027- ಐಕಳ
- 13/02/2027- ಜೆಪ್ಪಿನಮೊಗರು
- 20/02/2027- ವಾಮಂಜೂರು
- 27/02/2027-ಎರ್ಮಾಳ್
- 06/03/2027- ಬಂಟ್ವಾಳ
- 13/03/2027- ಬಂಗಾಡಿ
- 20/03/2027- ವೇಣೂರು
- 27/03/2027- ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ
- 03/04/2027- ಗುರುಪುರ
- 10/04/2027- ಬಳ್ಕುಂಜೆ
- 17/04/2027- ಹರೇಕಳ
- 24/04/2027- 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು
- 01/05/2027- ಕಡಂದೆಲೆ
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಮಿಥುನ್ ರೈ, ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್. ಕೋಟ್ಯಾನ್, ರೆಂಜಾಳ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಬಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು, "ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರು ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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