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ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು 'ಕಂಬಳ' ಕಲಾಕೃತಿ!

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

DAKSHINA KANNADA MANGALURU AIRPORT ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಂಬಳ ಕಲಾಕೃತಿ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 3:13 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಗಮನ ವಿಭಾಗದ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 'ಕಂಬಳ' ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಂತರಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಕಂಬಳ ಕಲಾಕೃತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಕಲಾಕೃತಿಯು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಗಮನ ವಿಭಾಗದ ಸಮೀಪದ ರೌಂಡ್ ಎಬೌಟ್ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ನಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನ ಭವ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು:

ಕಂಬಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು: ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಆಗಮನ ವಿಭಾಗದ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳ ಓಟದ ಕಂಬಳದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ.

ಪಿಲಿವೇಷ (ಹುಲಿವೇಷ) ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರ: ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಹುಲಿವೇಷದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ.

ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೀವಂತ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು: ಆಗಮನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ ಬಳಿ ಎರಡು ನೈಜ ರೂಪದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು.

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಖವಾಡ ಹಾಗೂ ಕಿರೀಟ: ಆಂತರಿಕ ಆಗಮನ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಕರ್ಷಕ ಮುಖವಾಡಗಳು ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಕಿರೀಟಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ. ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ರಂಗಕಲೆಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
MANGALURU AIRPORT
ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ಕಂಬಳ ಕಲಾಕೃತಿ
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