ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿಗರಿಂದ ಕಾಳಿ ಪೂಜೆ - ದೀಪಾವಳಿ: ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಆಚರಣೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಬಂಗಾಳಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಪೂಜೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 8:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 'ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ'ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಬಂಗಾಳಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ 'ಕಾಳಿ ಪೂಜೆ'ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಂಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪಾಯಲ್ ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಇವು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಂದು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಆದಗ್ಯೂ, ಇವೆರಡೂ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಳಿತಿನ ಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಳಿ ಪೂಜೆ- ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಬಂಗಾಳಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಪೂಜೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಉಗ್ರ ರೂಪವಾದ 'ಮಾ ಕಾಳಿ'ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿಯು ಶಕ್ತಿ, ರಕ್ಷಣೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ವಿನಾಶದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆರಾಧನೆಯು ದೇವತೆ ಚಂಡಿಯ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಮತ್ತು ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ವಿರುದ್ಧ ಆಕೆ ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಂಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಾಳಿ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಕ್ತರು ದೇವತೆಗೆ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಳಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ- ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ: ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಬ್ಬವು ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಿದ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ನರಕಾಸುರನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಜಯವನ್ನೂ ಈ ಹಬ್ಬ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರದ 'ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ'ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು: ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎರಡೂ ಆಚರಣೆಗಳು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
"ಕಾಳಿ ಪೂಜೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿಯಾಗಲಿ, ಆಚರಣೆಯ ಚೈತನ್ಯವು ನಂಬಿಕೆ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಂಬಿಕೆ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ವಿಜಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತದೆ.
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