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ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಭಾವ: ಕಳಸೂರು ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಗೇಟ್‌ ಕ್ಲೋಸ್​

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರು ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

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ಕಳಸೂರು ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಗೇಟ್‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 1:36 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವರುಣ ಅವಕೃಪೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವರದಾ ಜಲಾನಯನದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ವರದಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಂದು ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.

15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್​​ಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಈಗಲೇ ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರು ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್ ಇರುವ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕ ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಎಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ರೈತರು ಹೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಅದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಈ ರೀತಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ತೀರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೈತರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಳೂರು ರೈತ ನೀಲಪ್ಪ, ಗೇಟ್ ಹಾಕಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ. ಮಳೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

12-13 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಆಗುವುದು ಬಿಡುವುದು ದೈವ ಇಚ್ಛೆ, ಅದು ಆಗದಿದ್ದರೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮಳೆಯಾದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋವಿನಜೋಳ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಹತ್ತಿ ಕಬ್ಬು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಸಂಬಂಧವೇ ಈ ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದರೇ ಜನ ಜಾನುವಾರು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೆ ಆಗದಿದ್ದರೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತ ಸಂಕಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ದನಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಮೇವು ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಬೇಕು. ನೀರು ತಡೆಯಲು ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ ಉದಾಹರಣಿಗಳಿವೆ. ಮಳೆ ಹೋಗಿದೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಜೋಳ, ಹತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೇಟ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವವರೆಗೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರಗಾಲ ನೋಡಿದ್ದೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಈ ವರ್ಷವೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು. ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆನೋ ಇಲ್ಲ, ಜನಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವರದಾ ನದಿಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೇಗನೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಜನಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಗೇಟ್ ಹಾಕುವದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಿದ್ದರೇ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಬರಗಾಲವನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಂದರು.

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ಕಳಸೂರು ಕ್ರಸ್ಟ್​​ಗೇಟ್
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ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
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