ಡಾಲಿ‌ ಧನಂಜಯ್ ಮನೆ ಸೇರಲಿದೆ ಕಲಘಟಗಿ ಬಣ್ಣದ ತೊಟ್ಟಿಲು: ಈ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಇದೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ

ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಕಲಘಟಗಿಯ ಬಣ್ಣದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ (ಎಡಬದಿ) ಕಲಘಟಗಿಯ ಬಣ್ಣದ ತೊಟ್ಟಿಲು (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 8, 2026 at 3:40 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಕಲಘಟಗಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು‌ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಗೆ ಮಗುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ ನಾರಾಯಣ್ ಕಲಾಲ್ ಎಂಬುವವರ ಮೂಲಕ ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೊಟ್ಟಿಲು ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇರಲಿದೆ.

ಕಲಘಟಗಿ ಬಣ್ಣದ ತೊಟ್ಟಿಲು (ETV Bharat)

ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೆರಗಲ್ಲಿರುವ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣ, ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಟ್ಟಣ ಅಂತಲೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾವುಕಾರ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ.

ಇದೇ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅದರಂತೆ ನಟ ಯಶ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂಬರೀಶ್ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಲಘಟಗಿ ಬಣ್ಣದ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು (ETV Bharat)

ಇದಲ್ಲದೇ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕರು ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಎಂ. ವೈ. ಘೋರ್ಪಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನನವಾದಾಗ, ಇದೇ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ತಮಗೆ ಮಗುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪರಿಚಿತ ನಾರಾಯಣ್ ಕಲಾಲ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಈ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇರಲಿದೆ.

ಕಲಘಟಗಿ ಬಣ್ಣದ ತೊಟ್ಟಿಲು (ETV Bharat)

ಬಣ್ಣದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀಧರ ‌ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾವಕಾರ ಎಂಬುವವರು ಈಟಿವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ನಾರಾಯಣ್ ಕಲಾಲ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರು ತೊಟ್ಟಿಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೊಟ್ಟಿಲು ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಲವು ನಟರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ನಾನು‌‌ ತೊಟ್ಟಿಲು‌ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಧಾರವಾಡ ಐಐಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ‌ಮೋದಿಯವರಿಗೂ‌‌ ಕೂಡ ಕಲಘಟಗಿ ಬಣ್ಣದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ವಿಶೇಷತೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಲಘಟಗಿಯ ಸಾವಕಾರ್ ಕುಟುಂಬ ತಯಾರಿಸುವ ತೊಟ್ಟಿಲು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಗುವಾನಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯಿನಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಯದೆ, ತಾವೇ ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಿಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಅದರ ಲೇಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬಣ್ಣ ವರ್ಷಗಳವರಗೆ ಹಾಳಾಗದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟರೂ ಈ ತೊಟ್ಟಿಲು ಹಾಳಾಗದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

ಕಲಘಟಗಿ ಬಣ್ಣದ ತೊಟ್ಟಿಲು (ETV Bharat)

ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಶ ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶಗಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಲು ಸುಮಾರು 20 ದಿನದಿಂದ 30 ದಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾವಕಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು.

