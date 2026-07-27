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ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಚಳವಳಿ

ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದೇ ಧೋರಣೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಖಚಿತ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕಜಾವೇ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಚಳವಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 7:58 AM IST

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ಆನೇಕಲ್‌: ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ತಕರಾರು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಖಾಲಿ ಕೊಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗು ತಮಿಳುನಾಡು ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 44ರ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತದಿಂದ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗೋಪುರದವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್​ಗಾಗಿ ಧರಣಿ ಕುಳಿತ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

"ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ದೇವ ಹೇಳಿದರು.

"ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೂ ಹೊಗನೇಕಲ್ ಬಳಿ ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ನಾಲ್ಕು ಡ್ಯಾಮ್ ಬರಿದಾಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಪ್ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಧೋರಣೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1 ಸಾವಿರ ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದು ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ವಿನಾಕಾರಣ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದೇ ಧೋರಣೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಖಚಿತ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

"ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​ 3ರಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ" ಎಂದರು.

ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹೆಚ್.ಆರ್.ವತ್ಸಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 3 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮೇಕೆದಾಟು ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರ ರೀತಿ ನೀವಾಗಬೇಡಿ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಖ್ತಾಋ ಖಾನ್‌, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆ.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕವಿತಾ ಪೇಟೆಮಠ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸುಮಾಲಿನಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್, ಬಸವರಾಜ್, ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಕುಮಾರ, ಸತೀಶ್ ರಾಜ್, ಶಿಲ್ಪ, ನಾಗರತ್ನ, ಸರಸ್ವತಿ, ಜಯಂತಿ, ಶಶಿಕುಮಾರ, ಕೊಲಾರ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್, ಸುರೇಶ್, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ರವಿ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವಿದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತಿತರ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

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ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ
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