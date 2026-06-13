ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ : ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೂ ತತ್ವಾರದ ಆತಂಕ!
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರುವ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 4:17 PM IST
ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಜಲಾಶಯ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಒಡಲು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನೀರಿನ ಕೊರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ : ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಭಾವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದಿನೆ ದಿನೇ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ನೀರಿನ ಕೂರತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಈ ಭಾಗದ ನಾಗರಹೊಳೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದರೂ ಒಳಹರಿವು ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ವೈನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು : ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ 15.89 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 4.68 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 19.52 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 4 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಡಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕರರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅಭಾವ : ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಳಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಬಿನಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಈ ಭಾಗದ ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಬಿನಿ ಭಾಗದ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
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