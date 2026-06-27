ಒಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಹಿಂಬದಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ವರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್
ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಒಮ್ನಿ ವ್ಯಾನ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ. ಆರ್. ಪುರಂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 27, 2026 at 3:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಒಮ್ನಿ ವ್ಯಾನ್ ಹಿಂದಿನ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ. ಆರ್. ಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬು ಜೆ. ಆರ್. ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಒಮ್ನಿ ವ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕ ಸರ್ವೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್ಎಸ್ನಡಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ 194 ಬಿ (ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದಿರುವುದು) ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂ. 25 ರಂದು ಬಸವನಪುರ ವಾರ್ಡ್ನ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಮ್ನಿ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆ. ಆರ್. ಪುರದ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ವ್ಯಾನ್ ಹಿಂಬದಿ ಡೋರ್ ಏಕಾಏಕಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಈ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದವು. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಓಮ್ನಿ ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್: ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು