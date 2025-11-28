ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್; ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ

ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎನ್.ಫಣೀಂದ್ರ ಅವರು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ‌ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾ. ಕೆ. ಎನ್‌. ಫಣೀಂದ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 28, 2025 at 1:24 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾ. ಕೆ. ಎನ್‌. ಫಣೀಂದ್ರ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದರು.

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ‌ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿ, ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ರಾಜ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾ. ಕೆ. ಎನ್‌. ಫಣೀಂದ್ರ ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಹಾಸಿಗೆ, ನೀರು, ಬಾತ್ ರೂಂ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಕೆಂಡಮಂಡಲರಾದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಹಾಕಿರುವ ಬೆಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇವು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೊಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಊಟದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ. ಎನ್. ಫಣೀಂದ್ರ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಹಾಸ್ಟೆಲ್​​ಗಳಿಗೆ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ‌ ಭೇಟಿ : ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ (ಗುರುವಾರ) ಚಾಮರಾಜನಗರದ ವಿವಿಧ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಎಪಿಎಂಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಂದು - ಕೊರತೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಭಯ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ನಾಹಗೃಹಕ್ಕೆ ಚಿಲಕ ಇಲ್ಲ, ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮಿಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಊಟದ ಮೆನುವಿನಂತೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾತು ತಿನ್ನಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಆಲಿಸಿದ ಅವರು, ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಚಿಲಕ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಡುಗೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಬಾಣಸಿಗರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಿ. ಮೆನುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಬಾತ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬೇರೆ ಉಪಹಾರ ನೀಡಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು: ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋದರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಹೊರತಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ''ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​​ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೂರು ದಿನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ. ಆಗಲೂ ಎಸ್​​ಸಿ ಎಸ್​ಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು, ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ. ಎನ್. ಫಣೀಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್​​ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಿಸಿ ಶಿಲ್ಪಾನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾನಾಗ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಮೋನಾರೋತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಬಿ. ಟಿ. ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋದರೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯುಪಿಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಡಿಡಿಪಿಐ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗರಂ ಆದರು.

