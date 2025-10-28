ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಹಾಗೇ ನಾವು ಐದು ಪಾಲಿಕೆ ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಆರ್. ಅಶೋಕ್
ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
Published : October 28, 2025 at 7:36 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೇ ನಾವು ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಧಮ್ ಇದ್ದರೆ ಜಿಬಿಎ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೂ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತು, ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೇ ನಾವು ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಡಿಕೆ ಮಾಡೆಲ್. ಭಾಗ ಭಾಗ ಮಾಡುವುದು. ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದೂ ಭಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಶೇಕಿಂಗ್, ಕ್ರಾಂತಿ, ಭ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಚೇಂಜ್ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ, ಭೂಕಂಪ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏಕೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಏಕೆ ಹಾಳಾಗಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರನೇ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ?: "ರಸ್ತೆ ಇದಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮರೆ ಮಾಚಲು ಪಾರ್ಕ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ್ಯು ಕೂಪ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಶಾಪ ತಟ್ಟದೇ ಇರದು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಲಿ ಬೇಕು? ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಕಾಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಗುಂಡಿ ನೋಡಲು ಹೋದರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗುಂಡಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿರಲಿ" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
"ತೆರಿಗೆ ಚೋರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕರೆಯಬೇಡಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದೇನಾ ಮಾಡೆಲ್? ಗುಂಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿವೆ? ಆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಲಿಮ್ಕಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ" ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ನಾವು ಪ್ರತಭಟಿಸುತ್ತೇವೆ: ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರೆ 4,000 -5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಣ? ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ. ನೀರುಘಂಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಐದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲೀ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಹಾಕಲು 12 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಟನೆಲ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ: ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಟನೆಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಸಿರಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಹೃದಯ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುರಂಗ ತೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸುರಂಗ ತೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. 150 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದು ಎಕರೆ ತಗೋತಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಸ್ಥಳ ಬೇಕಾ? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವನು, ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಅಲ್ಲ. ಟನೆಲ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಬರಿದಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಗೋಪುರನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದರ ಗತಿ ಏನು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಗೋಪುರವನ್ನೂ ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು. ಕಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮದು. ಎಂಟು ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಏನಾಯ್ತು? 18,000 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 38,000 ಕೋಟಿ ಆದರೂ ಈ ಟನಲ್ ಯೋಜನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಲಸೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ವರ್ಷ ಇರುವುದು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುವ ಯಾವುದಾದರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಡಿಕೆಶಿಯವರೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಲನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
"ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಟನೆಲ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಷಿನ್ ತಯಾರು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರುತ್ತಾರಾ? ಡಿಕೆಶಿ ಇರುತ್ತಾರಾ? ಟನೆಲ್ ಯೋಜನೆಯೇ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ. ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಉದ್ದಿನಕಾಳು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆ ಖರೀದಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಖರೀದಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 46% ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 11% ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11% ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಐಟಿಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 10.80% ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಪಾಸಾ? ಫೈಲಾ? ಜನರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ 23% ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 23% ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 18% ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 33.64%. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಎ ಖಾತ ಪರಿವರ್ತನೆ ದೊಡ್ಡ ದಂಧೆ: "ಬಿ ಖಾತಾದಿಂದ ಎ ಖಾತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ದೊಡ್ಡ ದಂಧೆಯಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎ ಖಾತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿವೇಶನ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಸಕ್ರಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿವೇಶನ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಸಕ್ರಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ವಸೂಲಿ. ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 25 ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 26ನೇ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಖಾತೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಇದು ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಸ್ಕೀಂ ಆಗಿದೆ. ಇ-ಖಾತೆನೇ ವಸೂಲಿ. ಇದು ತೆರಿಗೆಗಳ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಇದು. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಮಾರಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸ್ಕೀಂ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್, ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಕ್ಕಾ: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಮಾಡುವುದು. ಈಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್, ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿದೆ. ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಡಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ