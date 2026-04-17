'10 ವರ್ಷ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ': ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಪತ್ನಿ, ಸಹೋದರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 17, 2026 at 8:32 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೋಷಿಗಳಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿ 16 ಮಂದಿಗೆ ಇಂದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗೌಡ, "ಘಟನೆ ನಡೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೋ ಹೀಗೆಯೇ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವರು ದೂರ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ-ಸಹೋದರಿ: ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ ದಿನದಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡನಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರಾರೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ?. ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದು ಹೋದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೀವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಇವತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಕೊರವರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು. ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿ ಇತರರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಂದು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಹಿಗ್ಗೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಕುಗ್ಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ" ಎಂದರು.
