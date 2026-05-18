10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ: ಆರೋಪಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಜಡ್ಜ್..!

ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಸಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದ್ದರೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿರಿ ಎಂದ ಜಡ್ಜ್ ಆರೋಪಿ ಶಿವಾನಂದನಿಗೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಎಂದರು.

BELAGAVI ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್​ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ MULTI CRORE MONEY EMBEZZLEMENT CASE
ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ (ETV Bharat)
Published : May 18, 2026 at 7:21 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್​ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ 35 ಸಾವಿರ ಜನರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಬೆಳಗಾವಿ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಇಂದು ಆರೋಪಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾರ ಗಂಗಾಧರ ಕೆ.ಎನ್. ಅವರು 10 ದಿನ ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ದಿನ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ 35 ಸಾವಿರ ಜನರು ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಧೀಶರು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಸಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದ್ದರೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿರಿ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಎಂದು ಧರ್ಮದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು.

ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 35 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಓಂಕಾರ್ ಎಂಬತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಕ್ಯೂಮೆನ್ ಆ್ಯಪ್' ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಓಂಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಇದೆ.

ಶಿವಾನಂದ‌ ನೀಲಣ್ಣವರ ಪರ ವಕೀಲ ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್.ಜಿ. ಮಾದ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 10 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಶಿವಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇಲ್ ನೀಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅದು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ಆರ್​ಬಿಐ ನಿಯಮ‌ ಪಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಮಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

