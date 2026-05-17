'ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಮತ ಬೇಕು: ಪಿ.ಪಿ.ಚೌಧರಿ
'ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರವಾಗಲು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಮತ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಪಿ.ಚೌಧರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Published : May 17, 2026 at 7:42 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಮತ ಪಡೆದೇ 'ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ' ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತ ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಪಿ.ಚೌಧರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೊಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಪಿ. ಚೌಧರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಲಹೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ: 1967-68ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 7 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳನ್ನು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಏಕಕಾಲದ ಚುನಾವಣಾ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು. 1980 ರಿಂದಲೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
2029 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಮ್ಮತಿಸಬೇಕು. ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅದು 2029 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ದಿನಾಂಕದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹದೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 12 ರಾಜ್ಯಗಳು 2029 ರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಗತ್ಯ: ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದ ಕ್ರಮವನ್ನು (one-time measure) ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಯಾವಾಗ ನಡೆದರೂ ಸರಿ, ತದನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ 2034 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು 2032 ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದರ ಅವಧಿಯನ್ನು 2034 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, synchronization ಸಾಧಿಸಲು ಇದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಒಮ್ಮೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ "ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ"ದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡರೆ, ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಕಕಾಲದ ಚುನಾವಣಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಸಮಿತಿ "ಜರ್ಮನ್ ಮಾದರಿ"ಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, "ರಚನಾತ್ಮಕ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ"ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ (ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ) ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಜಪಾನ್ ಮಾದರಿ ಅಧ್ಯಯನ: ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯು "ಜಪಾನ್ ಮಾದರಿ"ಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೂಗಿ ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2029 ರಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಏಕಕಾಲದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 2034ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು: ಪದೇ ಪದೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ, ಜನರು, ಬಂಡವಾಳ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ 2/3 ಬಹುಮತ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಬಯಸುವವರು ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: