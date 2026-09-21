ಗಣೇಶನ ಬಳಿಕ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸುತ್ತುವ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬಳಿಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ. ಈತನನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ
Published : September 21, 2026 at 2:30 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಪರ್ಯಟನೆ.
ಗಣೇಶನ ಚತುರ್ಥಿಯ ಐದನೇ ದಿನ ತುಂಬಿದ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಕುಮಾರನ ಜನನವಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಜೋಕುಮಾರನಿಗೆ ಜೀವವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮನೆಯವರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರಂತೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆದ ಅಂಬಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಅರಳಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬಾರ್ಕೇರ ಮನೆತನದವರು ಏಳು ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜೋಕುಮಾರ್: ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಜೋಕುಮಾರನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಕುರಿತಾದ ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಧಾನ್ಯ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಒಯ್ದು ಚರಗ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ಚರಗ ಚೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮನೆ ರೈತರಲ್ಲಿದೆ.
ಕಂಕಣ ಸಂತಾನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ: ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗದವರಿಗೆ ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು, ಹರಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡವರು ಸಂತಾನ ಸಾಫಲ್ಯ ಕಂಡವರು ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಲಿಂಗದಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಡದಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸವರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.
ರಸಿಕ ಜೋಕುಮಾರ : ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಕುಮಾರ ರಸಿಕ ಎನ್ನುವ ಮಾತೂ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡಿಸುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಜೋಕುಮಾರ ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಅಂತ್ಯ: ಅನಂತಚತುರ್ದಶಿ ದಿನ ಜೋಕುಮಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗಣೇಶ ಸಹೋದರ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜೋಕುಮಾರನಿಗೆ ನೈಜತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನು ಪಾರ್ವತಿ - ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜೋಕುಮಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ.
ಅಣಜಿಗರು, ಕುಂಬಾರರು, ಬಾರ್ಕೇರರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಅಗಸರು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ತುಂಬಿದ ಅಷ್ಟಮಿಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾರ್ಕೇರ ಮನೆತನದ ಮಹಿಳೆ ಶೈಲಾ, ತುಂಬಿದ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಜೋಕುಮಾರನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜೋಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಜೋಕುಮಾರನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರುವ ಮನೆಯವರು ಮನೆಗೆ ಮಗ ಬಂದನೆಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 7 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಲೆಯುತ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತರು ನೀಡುವ ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. 7 ನೇಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋದಿ ಹುಗ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ನಂತರ ಜೋಕುಮಾರನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಅಗಸರು ಜೋಕುಮಾರನ ತಲೆ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೋಕುಮಾರನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಬಲಿ, ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಜೋಳದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಜೋಳ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜೋಕುಮಾರನ ಹತ್ತಿರ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಜೋಕುಮಾರನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ, ಮದುವೆ ಆಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಶೈಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಲಲಿತಾ ಜೋಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಗಣಪ್ಪ ಅಣ್ಣಾ-ತಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಜನಿಸಿ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಜೋಕುಮಾರ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೋಕುಮಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಗಾ, ಆತನಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೇವೆ. 7 ದಿನದ ನಂತರ ಜೋಕುಮಾರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಾ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲಾ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಲಲಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
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