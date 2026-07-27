ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ: ರಾಜ, ರಾಣಿ, ರೋರರ್, ರಾಕೆಟ್ ಘರ್ಜನೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫಿದಾ
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಈಗ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ಅಂದವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
Published : July 27, 2026 at 8:31 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೇ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಈಗ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ಅಂದವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೋಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ದೊರೆತಿದ್ದರೂ, ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು.
ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ರಜೆಯ ಮಜಾಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, ವೀಕ್ಷಣ ಗೋಪುರ, ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಉದ್ಯಾನವನ, ಕಾರಂಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಗದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಫಲಕದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಜೋಗ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಜೋಗಕ್ಕೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರೂಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜೋಗದ ಮಜಾ ಸವಿದರು.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬಂದ ದಂಪತಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಜೋಡಿ ಪುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಜೋಗದ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜೋಗದಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತ ನೋಡುವುದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ, ರೋರರ್, ರಾಕೆಟ್, ಲೇಡಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಜೋಗ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ. ಜೋಗ ನೋಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೋಗವನ್ನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ" ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗ ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಜೋಗ ನೋಡಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬವರು ಜೋಗ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೆವು. ಜೋಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಸ್ಥಳ ನೋಡಲು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ" ಎಂದರು.
ಜೋಗದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಆಗಿರುವ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನೋಡಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಜೋಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೋಗದ ವೈಭವ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಮೈಸೂರನ್ನು ಮೆರೆಯಿಸಿ, ಮದ್ದೂರನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿಸಿ, ನಂಜನಗೂಡನ್ನು ನಲಿದಾಡಿಸಿ, ಹಾಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಕೋಲಾರವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಸಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿಸಿ, ತುಮಕೂರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ರಾಜ, ರೋರರ್, ರಾಕೆಟ್, ಲೇಡಿ ಕವಲುಗಳಾಗಿ 960 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕ್ಕಿ, ಹೊನ್ನಾವರದ ಮೂಲಕ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ನೋಡುವುದೇ ತುಂಬಾ ಚಂದ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಜೋಗದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
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