ETV Bharat / state

ಜಿ ರಾಮ್​ ಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜನಪರ: ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ

ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ‌ಮತ್ತು‌ ಇಂಡಿ‌ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

SHOBHA KARANDLAJE
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿ ರಾಮ್​ ಜಿ ಎಂದು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜನಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ‌ಮತ್ತು‌ ಇಂಡಿ‌ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 2005 ರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 2005 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ 10.66 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1,660 ಕೋಟಿ ಮಾನವ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3,010 ಕೋಟಿ ಮಾನವ ದಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 2,13,220 ಕೋಟಿ ರೂ. ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 8,53,810 ಕೋಟಿ ಮೋದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 153 ಲಕ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮನರೇಗಾ ಬದಲಿಸಿ ಜಿ ರಾಮ್​ ಜಿ ಮರುನಾಮಕರಣ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸಮರ್ಥನೆ (ETV Bharat)

ಈ ಹಿಂದೆ ನಕಲಿ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನರೇಗಾ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ 10.50 ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಿಂದಲೇ ಇದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ 100 ಕೆಲಸದ ದಿನ ಇತ್ತು, ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 120 ದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಲಿ ಎಂದರು.

ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶೇ. 4.86ಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಇಳಿದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಜಿ ರಾಮ್​ ಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಆಹಾರ ದಾಸ್ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಅನೇಕ ಸಂಸದರು‌ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸದರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

VB G RAM G
DHARWAD
ಜಿ ರಾಮ್​ ಜಿ
MGNREGA
SHOBHA KARANDLAJE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.