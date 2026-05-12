ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಿಎಂ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್: ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಿಎಂ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಕೊಡಗು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಿಎಂ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 12, 2026 at 4:10 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 'ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕುಶಾಲನಗರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೊರೇನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸಹಿತ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೊರವಲಯದ ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಕುಶಾಲನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾದ ದುಬಾರೆ, ಕಾವೇರಿ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದುಬಾರೆ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೊಂಡಿಲೆತ್ತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೊರೇನ್ ನದಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಕಳೆದು, ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭೇಟಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಬಿಂದುಮಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

