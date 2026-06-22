ಧಾರವಾಡ: ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆರೋಪ; ಗಾಯಾಳು ತಂದೆ-ಮಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲು
ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Published : June 22, 2026 at 8:31 PM IST
ಧಾರವಾಡ : ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಲೀಕ ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಜೀರಿಗೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹೊರಕೇರಿ (ತಂದೆ 56), ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಕೇರಿ (ಮಗ 36) ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀರಗಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 60 ಸಾವಿರ ಹಣಕ್ಕೆ 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪನೂ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕ ಮೌನೇಶ್ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ತಂದೆ - ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಮೌನೇಶ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ, ಮಗನ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಕಾಲಿಗೂ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಧಾರವಾಡ ಎಸ್ಪಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಹರಾಜು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ (ಬೆಂಗಳೂರು) : ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಸಂತೋಷ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್. ವನಿತಾ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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