ಕದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಕಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಕದ್ದ ಮಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 14, 2026 at 1:27 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಕದ್ದ ಮಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುದಾಸಿರ್ (18) ಹಾಗೂ ತಬಸ್ಸುಂ (35) ಬಂಧಿತರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 10.55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 75 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕದ್ದ ಮಾಲಿನ ನಕಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ: ಕದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಬಸ್ಸುಂ, ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳತನದ ಮಾಲನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳರು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ, ನಕಲಿ ಮಾಲನ್ನೇ ಅಸಲಿಯೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಗಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಮುದಾಸಿರ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ, ಆತ ತಬಸ್ಸುಂಗೆ 75 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.
ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ ಆಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಕಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 10.55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 75 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹಿಣಿಯಿಂದ 2 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ: ಸ್ನಾಪ್ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಗೃಹಿಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಂಚಕರನ್ನು ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಕಳೆದ ವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
38 ವರ್ಷದ ಗೃಹಿಣಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 85 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 571 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಗೃಹಿಣಿಯ ಪತಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಯು ಗೃಹಿಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಸಲುಗೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹೇಶ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಲು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
