ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಬಲ
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಪರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ನಾಯಕ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 27, 2026 at 6:05 PM IST
ರಾಮನಗರ: ಬಿಡದಿಯ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ನಾಯಕ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು 26 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿಯ ಭೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸಲ್ಲ. ಇದು ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರೈತರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಹಕ್ಕು. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ರೈತರು ಎರಡೇಟು ಹೊಡೆದರೂ ಸರಿ, ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ದೂರದ ಮಾತು. ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕುಳಿತು 435 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಡಿಕೆಶಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಜನರ ಬಳಿ ಬೇಡಿ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಚೊಂಬು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಬಂದು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲು ಹೋಗಲ್ಲ. 136 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
