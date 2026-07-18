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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜು.30ರಿಂದ ಆ.1ರ ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಿಕ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

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ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 5:24 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜುಲೈ 30ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಜೆ.ಪಿ. ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ದಳಪತಿಗಳು, ಬಳಿಕ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್​ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ‌.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೆಡಿಎಲ್​​ಪಿ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ ಬಾಬು, ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬಿಡದಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ 9%ರಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ನಾವು 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಬಹಳ ಹಠಮಾರಿ, ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​​ ಅವರು ರೈತರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಕೊಡುವವರು ಕೊಡಿ, ಬೇಡವಾದವರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬರ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಜುಲೈ 31ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 01ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಿಡದಿಯ ಭೈರಮಂಗಲದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್​ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಜೆಡಿಎಲ್​​ಪಿ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರೈತರ ಪರ ನಾಯಕ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಕೂತು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ 2028ರ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದರು. ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಿಎಂ ಅವರೇ? ಚುನಾವಣೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವಂದ್ವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ರೈತರನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಯೋಜನೆ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಏರ್​​​ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಕ್ತ. ಶಿರಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಾತ್ರೆ: ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

TAGGED:

BIDADI TOWNSHIP PROJECT
BENGALURU
ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
CM D K SHIVAKUMAR
JDS PADAYATRA

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