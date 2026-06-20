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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾಳೆ 26 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್​ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ನಾಳೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 26 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು‌‌‌ ಜೆಡಿಎಸ್​ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾಳೆ 26 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್​ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 5:52 PM IST

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ರಾಮನಗರ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ಬೆಂಗಳೂರು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ AI ನಗರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನು‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡದಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾದವರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್​​ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬಿಡದಿಯ ರೈತರ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 9 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ 3 ಗ್ರಾಮಗಳ 519 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡದಿ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2.07 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದ 384 ಎಕರೆ 22 ಗುಂಟೆ, ಮಂಡಲಹಳ್ಳಿಯ 71 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ವಡೇರಹಳ್ಳಿಯ 63 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು 754 ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಈ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ 60:40 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಗದು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಸತಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೂ 30,000 ರಿಂದ 50,000 ವಾರ್ಷಿಕ ಅನ್ಯುಟಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ‎‎ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಇತಿಹಾಸ: ‎2007ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ, ರೈತರ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕಳವಳದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ‎2010ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.

ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ‎2014ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಬಿಡದಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರದ ಪರ್ಯಾಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬಿಡದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ‎ ‎2018ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‎ಇದಾದ ಮೇಲೆ‎ ‎2023ರಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಹೊಸ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ‎2024ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ, ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು. ಒಂದು ಇಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು. ನಂತರ ‎2025ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 60:40 ಮಾದರಿಯ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತು. ರೈತರಿಗೆ ನಗದು ಪರಿಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2026ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು, ಪರಿಸರದ ಕಳವಳ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ: ‎ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ರೈತರ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು, ಪರಿಸರದ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲು, ರೇಷ್ಮೆ, ತೆಂಗು, ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಆಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ‌ ಎಂದು ರೈತರ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ: ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು‌ ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ, ಹಲಸು, ಮಾವು, ಅಡಿಕೆ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ರೇಷ್ಮೆ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ನಂಬಿಕೊಂಡು‌ ಜೀವನ‌ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಅವರ ಜಮೀನನ್ನ ಲಪಟಾಯಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.‌ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ (GBDA) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾಳೆ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 26 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು‌‌‌ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ‌ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​​​.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

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RAMANAGARA
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NIKHIL KUMARASWAMY
BIDADI TOWNSHIP PROJECT

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