ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಏನೀವಾಗ... ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಿಂದ ತಿರುಗೇಟು
Priyanka Kharge village idiot statement: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 5, 2026 at 12:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಎಂಬ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು, 'ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಏನೀವಾಗ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಭಾರತದ ಆತ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದೆ" ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ನಿಜ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯವನು. ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದವನು. ಹಳ್ಳಿಯವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಗರೆಂದರೆ ಗುಗ್ಗುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ತನಿಖೆ ಸಂಬಂಧ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗುನಾ? ವಿಲೇಜ್ ಈಡಿಯಟ್ ತರ ಆಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಹೌದು, ನಮ್ಮದು ಹಳ್ಳಿಗರ ಪಕ್ಷವೇ... ಏನಿವಾಗ? #ಹಳ್ಳಿಗುಗ್ಗು #ನಾವುಹಳ್ಳಿಯವರುಏನಿವಾಗ #ನಾವು_ಹಳ್ಳಿಗರು #ಜೆಡಿಎಸ್ #HalliGuggu https://t.co/uxsh7NZ8eF— Janata Dal Secular (JDS) (@JanataDal_S) November 5, 2026
ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಟಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಟೀಕೆ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಿಸ್ಟರ್ Useless Fellow, 'ಇಟಲಿ' ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು 'ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು' ಹಾಗೂ 'ಈಡಿಯಟ್' ಎಂದು ಜರಿದು ನಿಮ್ಮ 'ಹೈಟೆಕ್' ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಎಸಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಳಿಸಿ ದುಡಿಯುವ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ನಿಮಗೆ 'ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು' ತರಹ ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯವರ ವೋಟು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿ ನಾಯಕರು ಗುಗ್ಗುಗಳಾ? ಇದು ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ. ನಿಮ್ಮ ಈ ದೌಲತ್ತು, ಕುಹುಕದ ಮಾತಿಗೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. #ಹಳ್ಳಿಗುಗ್ಗು #ನಾವುಹಳ್ಳಿಯವರುಏನಿವಾಗ #ನಾವು_ಹಳ್ಳಿಗರು #ಜೆಡಿಎಸ್ #HalliGuggu— Janata Dal Secular (JDS) (@JanataDal_S) November 5, 2026
ಅಧಿಕಾರದ ಮದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡಿರುವ ಈ ಮಾತು ಕೇವಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಘೋರ ಅಪಮಾನ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ನಾಯಕರ ಎದುರು ಜೀ ಹುಜೂರ್ ಎನ್ನುವ 'ನಿಮ್ಮಂತಹ ಗುಲಾಮರಿಗೆ’ ಹಳ್ಳಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಬವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ 'ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ರಾಜಕಾರಣಿ’ಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು "ಕೋಣನ ಮುಂದೆ ಕಿನ್ನರಿ ಭಾರಿಸಿದ ಹಾಗೆ"! ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿರುವ ನಿಮಗೆ, ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅನ್ನದಾತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನ ನೈಜತೆ 'ಗುಗ್ಗು' ಮತ್ತು 'ಈಡಿಯಟ್' ತರಹವೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ರೈತರ ಪರ ನಿಲ್ಲುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು'ಗಳೇ ಹೊರತು, ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುವ ನಿನ್ನಂತಹ 'ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಓತಿಕ್ಯಾತ'ಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಒಳಿತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋಕಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ. ಎಸಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ಇಟಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬೆವರಿನ ಬೆಲೆ ಏನ್ಗೊತ್ತು?. ಮರೆಯಬೇಡಿ ಇಟಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರೇ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇ 'ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು'ಗಳ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀವು ವೋಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಯವರು ಮುಗ್ಧರಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಪಟ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಷ್ಟು ದಡ್ಡರಲ್ಲ. ಇದೇ ಹಳ್ಳಿಗರು 2028ಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಒತ್ತುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯವರು ಏನಿವಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
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