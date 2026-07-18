ETV Bharat / state

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಒಮ್ಮತದ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿವೆ: ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಒಮ್ಮತದ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

JDS-BJP consensus on march against Bidadi Township to be announced: N. Ravikumar
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಲು ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಎನ್‍ಡಿಎ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜುಲೈ 30, 31 ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಎನ್‍ಡಿಎ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದೇ ಇದೆ. ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಸ್ವರ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಒಮ್ಮತದ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿವೆ ಎಂದ ರವಿಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)

ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಗ್ರಹ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೂಡಲೇ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‍ಶಿಪ್‍ಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಯನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ರೈತರ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನನ್ನು ಟೌನ್​ಶಿಪ್‍ಗೆ ಪಡೆಯಬಾರದು. ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಂದಲೂ ಟೌನ್‍ಶಿಪ್‍ಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಟೌನ್‍ಶಿಪ್‍ಗೆ ಪಡೆಯಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನನ್ನು ಏಕೆ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಉಳುವ, ಬೆಳೆಯುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡುವುದು ರೈತರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿ: ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್‍ಡಿಎಯದು ಒಂದೇ ಧ್ವನಿ. ಗುರಿ, ಹೋರಾಟ, ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ಮದು. ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆಡಿಎಸ್‍ನವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮಾತನಾಡಿ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ?. ಒಬ್ಬರಾದರೂ ರೈತರ ಗೋಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ರೈತರ ಹೊಲ ನೋಡಲು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ರೈತರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ತಾಳಮೇಳ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಇವರದು. ‘ಎತ್ತು ಏರಿಗೆ, ಕೋಣ ನೀರಿಗೆ’ ಎಂಬಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನದು. ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಒಂದೇ. ಗುರಿ ಒಂದೇ, ರೈತವಿರೋಧಿ ಬಿಡದಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಾತ್ರೆ: ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

TAGGED:

BIDADI TOWNSHIP
BJP PROTESTS
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
BENGALURU
N RAVIKUMAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.