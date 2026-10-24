ಜೆಡಿಎಸ್ ಐಟಿ ಟೀಂನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಪತ್ನಿ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು: ಜೆಡಿಎಸ್ ಆರೋಪ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ವಾರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೆರಳಿದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
Published : October 24, 2026 at 8:01 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 4:03 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಸಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
"ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೆರಳಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಜೆಪಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತುರ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ, "ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸ್ಟಿಂಗ್ ತನಿಖೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ವೀರಾವೇಷ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿನಾಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪರಮಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿ. ಅವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರವೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಾಲತಾಣದ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ವಾರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಇಬ್ಬರೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಶೋಧ ಮುಗಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಪೊಲೀಸರ ವರ್ತನೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ವಾರೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬದಲು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದೆಷ್ಟೊತ್ತು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ವಾರಂಟಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ತನಿಖೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ಪವಿತ್ರ ಅವರಿಗೂ ಇವರ ಆರೋಪಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 7.30 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರು ಎರಡನ್ನು ಪೊಲೀಸರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಖರಿ. ಬೆಡ್ ರೂಂಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪವಿತ್ರರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
"ತನಿಖೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರೇ ದುಂಡಾವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡವೆ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾರನ್ನೋ ಖುಷಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅಸಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪೊಲೀಸರು ಮೋಹನ್ ಅವರ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಳೆದಾಡಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಇಡೀ ಆ ಮಹಾಸಂಚಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಎಸಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಹಿಳೆಯ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನಾದರೂ ದಾಖಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಾಪ ತೋರಿಸುವ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅಸಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿನ್, ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಲು ಒಳಗೊಳಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಅವರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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