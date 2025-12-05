ETV Bharat / state

ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕರಣದ ವರದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ; ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ - ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕರಣದ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಬಳಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದವರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿತ್ತು. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಅಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನಿಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವರದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವರಾಜ ನೇಸರಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ಕಳೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಹೋರಾಟಗಾರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅವತ್ತು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೋ, ನಿಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವರಾಜ ನೇಸರಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ವೇಳೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದವರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 10ರಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಅಂದು ನಡೆದ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮುದಾಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೈಚಾಚುವುದಿಲ್ಲ: ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಚಾಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ಸಿಎಂ ಅವರು ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂಬ ಶಬ್ಧ ಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ತರಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಾಗಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅವರ ಬಳಿ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಕೈಚಾಚುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕರೆಯುವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (ETV Bharat)

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

