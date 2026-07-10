ಮಂಗಳೂರಿನ 2 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ: 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳಿವು
ಅರಿಶಿನ ಕಾಮಾಲೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ/ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪೂರಕ ನೆರವು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 10:27 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕಾಮಾಲೆ ಅಥವಾ ಜಾಂಡೀಸ್ (ಹೆಪಟೈಟಿಸ್) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಜೂನ್ 23ರಿಂದ ಜುಲೈ 9ರವರೆಗಿನ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ 19 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಡೋಂಗರಕೇರಿ, ಅಳಕೆ ಮತ್ತು ಕುದ್ರೋಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೋಂಕಲ್ಲ, ಆತಂಕ ಬೇಡ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಹರಡಿರುವ 'ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೋಂಕು' (Cluster) ಖಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಯಾವುದೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್?: ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಏಕೆ ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ 'ಎ' ವೈರಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ (ರೋಗಾಣು ದೇಹ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅವಧಿ) 30 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ, ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿರಬಹುದು. ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸೋಂಕು ನಮ್ಮದೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ತಾಲೂಕುವಾರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ (ಎ & ಇ) ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಾಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಜೂನ್ 2026ರವರೆಗೆ)
|ಪ್ರದೇಶ
|ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣ
|ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
|24
|ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು
|04
|ಪುತ್ತೂರು
|06
|ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
|01
|ಸುಳ್ಯ
|00
|ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು
|35
ಈ 35 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ, ಜೂನ್ 23ರಿಂದ ಜುಲೈ 9ರ ನಡುವೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೇ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು:
ನಿರಂತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಒಟ್ಟು 40 ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 27 ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನು 13 ವರದಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಂದಿರುವ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ (Not fit for drinking due to E-Coli) ಎಂಬ ಅಂಶ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಯ: ಡೋಂಗರಕೇರಿ, ಅಳಕೆ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಾಗದ ಬಾವಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ: ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ವಿಧಗಳಿದ್ದು (A, B, C, D, E), ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಇ': ಇವು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ, ಮಲ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2ರಿಂದ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೂ ಅಪಾಯ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ 'ಇ' ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ 'ಬಿ', 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ': ಇವು ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ (HIV) ಹರಡುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಕಲುಷಿತ ರಕ್ತದ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಸೋಂಕು ಇರುವ ಸೂಜಿ/ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ 'ಬಿ' ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Liver Cancer) ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮನವಿ: "ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ 'ಬಿ' ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, 6ನೇ ವಾರ, 10ನೇ ವಾರ ಮತ್ತು 14ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು." ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು:
ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರು: ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ಆರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸಬೇಕು.
ಹೊರಗಿನ ಬೇಯಿಸದ ಆಹಾರ ವರ್ಜಿಸಿ: ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುವ ಬೇಯಿಸದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಸಂಬರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಕೈಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ಬೇಡ: ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಸಹಾಯವಾಣಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪೂರಕ ನೆರವು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449843050 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ (WhatsApp) ಮೂಲಕವೂ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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