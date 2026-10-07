‘ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ’ದಿಂದ SIR ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ಮತದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Published : October 7, 2026 at 10:19 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ‘ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ’ (ಜನರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ) ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಆ್ಯಂಟಿ-ಎಸ್ಐಆರ್ ಕೂಟದ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್. ಅಶೋಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಮತದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ತಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, SIR ಅಭಿಯಾನವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತದಾರರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೋಷಿತರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತದಾರರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ’ ಈ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೋರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವರು ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಕಿಶೋರ್, ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ, ಆಶುತೋಷ್ ರಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ದಾಸ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪರಕಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರಹಗಾರರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆಯೋಜಕರ ಪ್ರಕಾರ, SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಜನರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವರು. ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಬಾಧಿತ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು SIR ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಚೇತನ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 96060 87560 ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಆಯೋಜಕರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ನಾಯಕರಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗುಂಡಪ್ಪ, ಫಾದರ್ ಅರುಣ್ ಲೂಯಿಸ್, ನೂರ್ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಷಾ, ಜೆ.ಎಂ. ವೀರಸಂಗಯ್ಯ, ಡಾ. ಮನೋಹರ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಕುಮಾರ್ ಸಮತಾಲ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಕನ್ನಿ, ಸುಹೈಲ್ ಅಹಮದ್, ವಕೀಲ ನೈನಾ, ನಾಗೇಶ್ ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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