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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಜೋಡೋ‌ ಯಾತ್ರೆ: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌

69 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ‌ ಜನತಾ ಜೋಡೊ ಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ತಿಳಿಸಿದರು.

KPCC PRESIDENT B K HARIPRASAD
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 3:46 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಜನತಾ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕಾರಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಸೂರು‌ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜನತಾ ಜೋಡೋ ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಇದು. ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು 6 ಜನ ಬಲಿದಾನವಾದ ಜಾಗದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

69 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಜೋಡೊ ಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.‌ ಜನರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಜಾ‌ಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೂಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೂಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಧ ಭಕ್ತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ, ಬರಗಾಲದ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ಸಂಸದರ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸದರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬರದ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಿಎಸ್​ವೈ ಪುತ್ರ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ‌ ಪಕ್ಷದ ಬ್ಯಾನರ್, ಬಾವುಟ ಕಿತ್ತು ದುಸ್ಸಾಹಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್​​ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಲು ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು‌. ಇವರೂಂದಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ ಸೇರಿ‌ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಿಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ನೂತನ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ.

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TAGGED:

JANATA JODO YATRA
SHIVAMOGGA
ಜನತಾ ಜೋಡೋ‌ ಯಾತ್ರೆ
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌
KPCC PRESIDENT B K HARIPRASAD

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