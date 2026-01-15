ETV Bharat / state

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಧಾರವಾಡ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆ

ಹತ್ತಾರು ತರಹೇವಾರಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧಾರವಾಡ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 15, 2026 at 1:33 PM IST

ಧಾರವಾಡ: ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪಥವ ಬದಲಿಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೊಂಗಲ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆದರೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಮೈತುಂಬಾ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿ, ರೇಶ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಆಹಾರಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ದಂಡು ಒಂದೆಡೆ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಧಾರವಾಡದ ಸಾಧನ ಕೆರೆಯ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.

ಧಾರವಾಡ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಹೊಸ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನೀರೆಯರು, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಬುತ್ತಿಯ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಬ್ಬಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಬ್ಬಗಳ ಉಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಧಾರವಾಡ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಾಳುಗಳು, ಮಾದಲಿ, ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳಿನ ಹೋಳಿಗೆ, ಎಣ್ಣೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ, ಸಂಡಿಗೆ, ಹಪ್ಪಳ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಚಟ್ಟಿ, ಹಸಿ ತರಕಾರಿ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪಲಾವ್‌, ಮೊಸರನ್ನ... ಒಂದಾ, ಎರಡಾ ಹತ್ತಾರು ತರಹೇವಾರಿ ತಿನಿಸುಗಳು. ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾನಪದ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಸವಿದು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರು. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಖುಷಿಯಿಂದ ದೂರವೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆಚರಣೆಗಳು ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

