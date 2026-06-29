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ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ, ರೈತರ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ವರದಾನ: ಈ ಬಾರಿಯ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬರಗಾಲದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾ?

ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬರಗಾಲವೂ ಜೊತೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ರಾಜಕುಮಾರ್​

jamoon Fruit
ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 11:36 AM IST

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ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು (ಜಾಂಬು) ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವದಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ, ಸಿಹಿ-ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ನೇರಳೆ ಮರವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹುವರ್ಷಿ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶಿ ನೇರಳೆ, ರಾಜ ನೇರಳೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನೇರಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ ಬೆಳೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ, ರೈತರ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ವರದಾನ (ETV Bharat)

ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೂ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ನೇರಳೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಫಲ ನೀಡುವ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಜ್ಯೂಸ್, ಜಾಮ್, ಸಿರಪ್ ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯೂ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೇರಳೆ ಮರಗಳು ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಉತ್ತಮ ನೆರಳು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜೀವಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬರಗಾಲವೂ ಜೊತೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಕಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಭದ್ರಾ ಇಕೋ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಶಿವು ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇವತ್ತಿಗೆ ಶೇಕಡ 70 ರಿಂದ 80ರಷ್ಟು ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು, ಡ್ಯಾಂಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಕತಾಳಿಯವೋ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣದ ಕುರಿತಂತೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ಲಾಟ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಡ್, ಸುಕ್ಲೌಸ್ ಆಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೇರಳೆ ಬೆಳೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಬರಗಾಲದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬರಬಹುದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೈತ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನೇರಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ನೇರಳೆ, ಇವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ರಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇದು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಇದು ನಿಜವೋ, ಸುಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶೇಕಡ 60ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ರೈತರು ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

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TAGGED:

CHIKKAMAGALURU
DROUGHT
ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು
ಬರಗಾಲ
JAMOON FRUITS

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