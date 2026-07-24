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ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲಾ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ, ರನ್ ವೇ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ: ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಜಕ್ಕೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ಚರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DCM Parameshwar Bengaluru Govt flying school ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ
ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಸಭೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 2:29 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಕ್ಕೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ರದ್ದಾಗಿದ್ದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನವೀಕರಿಸಿದೆ‌ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ‌‌.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಜಕ್ಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಎಂ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ‌ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್, 1940ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಜಿಸಿಎ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈಮಾನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಜುಲೈ 16ರಿಂದ 2031 ರವರಗೆ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

DCM Parameshwar Bengaluru Govt flying school ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ
ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಸಭೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ವಿಮಾನ ಬೋಧಕರು, ಇಬ್ಬರು ವಿಮಾನ ಬೋಧಕರನ್ನ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ವಿಮಾನಗಳಿದ್ದು, 3 ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ 2 ವಿಮಾನಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಎಂದಿನಂತೆ ಪಿಪಿಎಲ್, ಸಿಪಿಎಲ್, ಮಲ್ಪಿ ಇಂಜಿನ್ ಎಂಡ್ರೋಸ್ ಮೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.

DCM Parameshwar Bengaluru Govt flying school ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ
ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಸಭೆ (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಜಕ್ಕೂರು ಏರೋಡ್ರಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ರನ್ ವೇಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೇ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DCM PARAMESHWAR
BENGALURU
GOVT FLYING SCHOOL
ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ
JAKKURU FLYING SCHOOL

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