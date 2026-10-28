'ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಬಿಡು': ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಜೈನ ಮುನಿ; ಮುಂದುವರೆದ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹5,000 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಮುನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ 'ಭಾಗ್ಯ'ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಬಗ್ಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ನೇಸರಗಿ ವರದಿ
Published : October 28, 2026 at 1:00 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಭದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮುನಿಗಳಾದ ಪ. ಪೂ. ಆಚಾರ್ಯರತ್ನ ಶ್ರೀ 108 ಮುನಿಕುಲರತ್ನ ಭೂಷಣ ಮಹಾರಾಜರು ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮುನಿಕುಲರತ್ನ ಭೂಷಣ ಮಹಾರಾಜರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ-ಬಹನಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಂಗಳಿ ಭದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವರಾಜ ನೇಸರಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಸ್ಥಿತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ, ಕಾಳು-ಕಡಿಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದರೂ, ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹50 ರಿಂದ ₹60 ಇದೆ. ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಇರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬೇಕು? ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹4,500 ನೀಡಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ₹500 ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹5,000 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ₹700 ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ₹500 ಆದರೂ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, "ಸರ್ಕಾರ ಆ ಭಾಗ್ಯ, ಈ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಗಲಿರುಳು, ಚಳಿ-ಮಳೆ ಎನ್ನದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿಯುವ ರೈತನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಆಲಸಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ದುಡಿಯದೆ ಹಣ ಪಡೆದು, ಕುಡಿದು ಹಾಳಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ರಾಜ್ಯವೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಬದಲು, ಅವರ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಆಗ ರೈತರೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನೀಡುವಷ್ಟು ಸಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈತರು ನೆನಪಾಗುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಲು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ದೇವರು, ಅನ್ನದಾತರು, ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರೂ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶ್ರೀಗಳು, ಹಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಭ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹14,000 ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ₹4,500 ನೀಡಿದರೂ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ₹10,000 ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಲಾಭ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲನ್ನು ರೈತರಿಗೂ ನೀಡಲಿ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಪರ ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ: "ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕುವುದು ರೈತ ಬೆಳೆದ ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಹೊರತು, ಹಣ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಿಂದಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಡುವ ರೈತನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀಗಳು, "ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ MSP ₹60 ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಮುನಿಗಳು, ರೈತರ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಭದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 'ಅಖಂಡ ನಮೋಕಾರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ'ವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಕನಿಷ್ಠ ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಅವರ ನಿವೇದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ತತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, "ಜೀವ್ ಔರ್ ಜೀನೇ ದೋ (ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಬಿಡು) ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಾವು ಬದುಕಿ, ರೈತರನ್ನೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಕು. ರೈತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ದೇವಧೂತರಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಮಹಾವೀರರ ವಾಣಿ ಕೇವಲ ಮಾತಾಗದೆ, ಆಚರಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ರೈತರ ಪರವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮುನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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