ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ರಾಖಿ ರವಾನೆ: ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ದೇಶಪ್ರೇಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ
3 ಸಾವಿರ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 27, 2026 at 9:04 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ರಾಖಿಗಳು ರವಾನೆ ಆಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯ್ಯಾರೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಕರ್ಷಕ ರಾಖಿಗಳು ವೀರಯೋಧರ ಕೈ ಸೇರಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ರಕ್ತಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ-ಮಕ್ಕಳು, ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಚಳಿ-ಮಳೆ-ಬಿಸಿಲು-ಹಿಮವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಬಹುತೇಕ ಯೋಧರು ಸೇನೆಯಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನರಿತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಧರಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಉತ್ತತ್ತಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಶೇಂಗಾ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಉಲನ್, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬಣ್ಣದ ದಾರ ಸೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾರಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಡೋಂಗ್ರಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, ಕಾರವಾರದ ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 1 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ತರಗತಿ ಬಿಡುವಿನ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಾಕೇಟ್ ಮನಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಖಿ ಜೊತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ವೀರಯೋಧರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬರಹಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. "ನೀವು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಅದೇಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ" ಎಂಬ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಮಾತುಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಹೋದ ವರ್ಷ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್-ಜೋಧಪುರ ಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ವೀರಯೋಧರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೂ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 7 ಸಾವಿರ ರಾಖಿಗಳು ಸೈನಿಕರ ಕೈ ಸೇರಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ 3 ಸಾವಿರ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಕೌಟ್ ಆಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಡಕರ್ಣಿ, "ರಾಖಿ ಕೇವಲ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ವೀರಯೋಧರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ನಾವು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 7 ಸಾವಿರ ರಾಖಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆವು. ಆಮೇಲೆ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿ ನಾವು ರಾಖಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಧರು, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವೀರಯೋಧರಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯ ಧಾರವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಾಖಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂಬುದು ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಮಿತಾ ಬಂಡವಾಡಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಸಾದ್ವಿ ದೇವರಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವೆರೈಟಿ, ವೆರೈಟಿ ರಾಖಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಋಣಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
"ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟದ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್-ಜೋಧಪುರ್ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನುಶ್ರೀ ಬೆಂಬಳಗಿ ಮಾತು.
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