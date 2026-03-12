ETV Bharat / state

ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಯತ್ನ: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾರಾಗೃಹದ ವಾರ್ಡರ್ ಬಂಧನ

ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವಾರ್ಡರ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

PARAPPAN AGRAHAR JAIL BENGALURU JAIL WARDER ARREST ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು DRUGS HIDING IN UNDERGARMENTS
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾರಾಗೃಹ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 12, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೈದಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಜೈಲಿನ ವಾರ್ಡರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹರಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾವಡೆ ಎಂಬ ವಾರ್ಡರ್‌ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ದಿನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವಾರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾವಡೆಯನ್ನ ಕಾರಾಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾವಡೆಯ ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಟೇಪ್‌ನಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಪೊಟ್ಟಣ ತೆರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಎಂಡಿಎಂಎ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ವಾರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾವಡೆ ಕೆಎಸ್‌ಐಎಸ್‌ಎಫ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತನಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಆರೋಪಿತ ವಾರ್ಡರ್‌ ಅನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ದೂರಿನನ್ವಯ ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ.ಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಎನ್​ಡಿಪಿಎಸ್ ತಪಾಸಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸರಬರಾಜು ವಿರುದ್ಧ ಕಾರಾಗೃಹ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಡಿಜಿಪಿ) ಅಲೋಕ್​ ಕುಮಾರ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಲಿಗೆ ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಎನ್​ಡಿಪಿಎಸ್​​ ತಪಾಸಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸರಬರಾಜು ಆಗುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಜೈಲಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಬ್ ಜೈಲು ಕಟ್ಟಡ, ಗಾರ್ಡನ್, ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕೈದಿಗಳ ಸೆಲ್​ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸಜಾಬಂಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

